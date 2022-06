Promozione, girone C: al Vigontina San Paolo e all'Abc premi in denaro per il "Progetto Giovani" della Federazione

Grande soddisfazione per il Vigontina San Paolo e l’ABC Arre Bagnoli del presidente Pierluigi Boaretto, che riceve un premio in denaro rispettivamente di 6500 e 4000 euro grazie al «Progetto Giovani» della Federazione legato alla valorizzazione dei giovani calciatori nel campionato di Promozione.

La Vigontina San Paolo, forte di una rosa dall’età media estremamente bassa, si è piazzata al terzo posto in Veneto con un totale di 246 punti, alle spalle di Football Valbrenta (278,40) e Union Qdp (254,40). La società arancionera si è piazzata al dodicesimo posto della graduatoria regionale di categoria, con un totale di 163 punti: bottino che le ha permesso di ottenere il già citato premio in denaro in una classifica che la vede subito alle spalle delle quattro citate, ma anche di Miranese, Atletico Città di Cerea, Audace Calcio, Vazzola, San Giovanni Lupatoto, Villorba, Ambrosiana Trebaseleghe di mister Trevisan e Porto Viro.

Da parte di ambo le società, grande soddisfazione nelle note apparse sui siti ufficiali. Per quanto riguarda il Vigontina San Paolo, gioia doppia, perchè la prima squadra è composta almeno per metà proprio da ragazzi cresciuti nel florido vivaio bianconero. Per quanto riguarda l'ABC Arre Bagnoli, la felicità è elevata perché "Viene premiato il progetto che stiamo perseguendo in questi anni, allestendo una squadra giovane e cercando di coinvolgere i ragazzi più bravi del nostro territorio, dando loro la possibilità di cimentarsi in una categoria molto bella come la Promozione. L’obiettivo è proseguire su questa strada ed è per questo che contiamo di avvicinare ragazzi bravi e interessati al nostro progetto, che potranno sicuramente togliersi delle belle soddisfazioni. Da noi i giovani danno il massimo perché possono lavorare in un ambiente sereno."