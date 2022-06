Promozione, girone C: il Vigontina San Paolo prosegue con mister Malerba

Un campionato condotto in serenità, nel girone C della Promozione, con un ottavo posto finale di buon auspicio per la prossima stagione. Ecco spiegati i motivi per cui la presidenza del Vigontina San Paolo ha deciso di confermare il direttore sportivo Mattia Gambillara e il mister Massimo Malerba.

Fiducia rinnovata in toto all’intero staff che affianca il tecnico bianconero: l’allenatore in seconda Marco Malerba, il preparatore dei portieri Loris Bortolami e i fisioterapisti Nicola e Giuseppe Giacomini.