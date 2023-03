Promozione, girone C: Villafranchese forza 4, ABC è punultimo posto

Godimento Villafranchese, sconforto ABC Arre Bagnoli. Nel derby della ventiduesima un poker fin troppo facile per la Villafranchese sul malcapitato ABC Arre Bagnoli. Gli uomini di Guerra si portano al secondo posto solitario, confermando la bontà della rosa assemblata dal direttore sportivo Marcato, dimissionario nelle settimane scorse anche per colpe non sue.

Preoccupa, e non poco, la situazione in classifica per la squadra di Lunardon. Penultimo posto, nessun successo in questo girone di ritorno e la sensazione che la posizione di Lunardon, ogni giornata che passa, è sempre più scricchiolante.

Sul sintetico di Villafranca è un monologo dei padroni di casa, con il vantaggio al 34' di Rusu. In precedenza pochi segnali ospiti, con il solo Bernardi a lottare contro tutto e tutti. Proprio in avvio di ripresa il numero 11 dell'ABC costringe alla prodezza di giornata il solito Rosellini. Passato lo spavento, la Villafranchse dilaga con Canella al 56' e poi con Rusu al 61'. Il poker è di Devis Pace: una bellissima notizia per tutti gli amanti del calcio dilettantistico patavino e non solo, dopo il lungo stop a causa di un grave incidente stradale.