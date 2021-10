Promozione, girone C: Azzurra Due Carrare ko contro la Villafranchese

Niente da fare per l'Azzurra Due Carrare contro la Villafranchese nella quinta giornata del campionato Promozione girone C. 1 a 0 il risultato finale a favore degli uomini di Millan, capaci di proporre un calcio piacevole e di buona qualità. Da segnalare l'inferiorità numerica dell'Azzurra Due Carrare per 63 minuti di gara a seguito dell'espulsione al 27' di Fantin.

La Cronaca

Trasferta amara per gli uomini di Valeriano Fiorin quella di Villafranca Padovana. I padroni di casa trovano subito il vantaggio dopo 18'. Viola dal dischetto è una sentenza e spiazza Rosellini. Con l'Azzurra in dieci, diventa tutto ancora più impervio per i ragazzi di Fiorin, tenuti a galla da un monumentale Rosellini. Nella ripresa la Villafranchese va vicino al raddoppio in varie occasioni, ma sempre Rosellini si conferma prodigioso e dice no a tutti i tiri scagliati verso la porta ospite. Per l'Azzurra c'è da rimboccarsi le maniche e ripartire, fin dalla prossima settimana con l'appuntamento casalingo con il Porto Viro. Continua la risalita della Villafranchese, destinata ad essere una delle protagoniste del girone.

Ecco il tabellino del match:



VILLAFRANCHESE: Murano, Vezù (48’ s.t. Piccolo), Carraro, Salviato, Calgaro, Selmin, Carlana (22’ s.t. Canella), Mezzalira, Viola (28’ s.t. Allegro), Fiorin, Minozzi (11’ s.t. Rusu). A disp. Bergamasco, Cappellaro, Alimani, Scquillace, Zulian. All. Daniele Millan.

AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Fantin, Scolaro (41’ s.t. Destro), Grigio (26’ s.t. Aggio), Condino (1’ s.t. Giudice), Andreon, Regazzo, Zanni, Vesentini (29’ s.t. Pavan), Chinello (14’ s.t. Contarin), Bortolami. A disp. Papagno, Zonzin, Sturaro, Rinaldo. All. Valeriano Fiorin.



ARBITRO: Costa di Castelfranco Veneto.

RETE: 18’ p.t. Viola (rigore)

Espulso al 27’ p.t. Fantin per comportamento non regolamentare.

Ammoniti Minozzi, Scquillace, Condino e Regazzo.

Recuperi: 2’ e 4’.