Promozione, girone C: la Villafranchese cambia ed esonera Ton

La bomba della settimana nel calcio dilettantistico patavino deflagra in casa Villafranchese: separazione tra mister Andrea Ton e la presieduta da Daniele Cappellaro. Nel comunicato apparso sulla pagina Facebook della Villafranchese, la dirigenza granata ha ringraziato "mister Andrea Ton ed il suo collaboratore Cristian Bisortole per il lavoro svolto e per averci regalato ad oggi il primo posto in classifica con tutti i ragazzi della rosa. Le diverse vedute tra guida tecnica e società sono tra le motivazioni che portano mister Ton ad essere sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società augura ad Andrea Ton di ritornare presto a lavorare su una nuova panchina."

Un autentico fulmine a ciel sereno, per una squadra al momento in testa alla classifica del girone C del campionato di Promozione. Come ha commentato anche il Limena, l'altra capolista del raggruppamento, a volte è proprio strano il calcio.