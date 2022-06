Promozione, girone C: alla Villafranchese è la giornata degli addii

Girone C

Giornata di addii e saluti in casa Villafranchese, come comunicato nei canali social della squadra del direttore sportivo Marcato.

Si spostano in Prima Categoria al Torre ben tre giocatori: l'attaccante Davide Allegro, il portiere Matteo Bergamasco e Gregorio Fusari, quest'ultimo perfettamente ristabilito dopo un infortunio al crociato. Tutti e tre saranno a disposizione del grande ex, mister Millan, approdato proprio al Torre. Lascia la squadra granata anche l'espertissimo Marco Viola, dopo 13 reti in due stagioni con il club di Villafranca Padovana.

In attesa di nuovi arrivi per affrontare numericamente al meglio il prossimo campionato di Promozione, si parla sempre di più in orbita Villafranchese di Babato e Banzato della Curtarolese, mister Ton si gode le riconferme già di 9 giocatori tra cui i preziosi Mezzalira e Rusu e l'acquisto dell'estremo difensore Enrico Rosellini.