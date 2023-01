Promozione, girone C: Monselice perfetto, la Villafranchese perde e saluta la testa della classifica

Impresa del Monselice di Luca Simonato, che dopo lo 0-0 casalingo con il Porto Viro, sbanca il campo dell'ex capolista Villafranchese con il risultato di 2 a 0. I biancorossi confermano i progressi fatti vedere contro i rodigini e nel momento del bisogno trovano in Michele Carraro l'hombre del partido. L'ex Arcella ed Aurora Legnaro si conferma un lusso per la categoria e con una doppietta che schianta gli uomini di Guerra, apparsi un po' ingolfati al rientro dalla sosta natalizia e alle prese con l'inserimento di Pietro Berno in mezzo al campo: per l'ex Unione Cadoneghe un'altra prestazione opaca.

Il Monselice parte fortissimo e dopo diciasette minuti può già passare in vantaggio. Checchin sanziona con un rigore un atterramento in area di Djordjevic, ma Rosellini dimostra di essere il migliore portiere del girone e disinnesca Menesello dagli undici metri e si ripete pochi minuti dopo su una conclusione ravvicinata di Djordjevic. La Villafranchese risponde alle offensive dei biancorossi e serve il migliore Simonato per mantenere lo 0-0.

Sguotti sfiora il bersaglio grosso al 37', ma sette minuti dopo la gara si stappa con Carraro, formidabile nel depositare in rete un assist di Rizzato dalla sinistra. Nella ripresa la gara diventa cattiva (a fine partita sono ben 7 gli ammoniti), le occasioni fioccano da ambo le parti e al 78' Carraro chiude la gara su assist di uno dei migliori in campo Djordjevic. Nel finale il duello tra Rosellini e la punta serba vive un altro capitolo, ma il portiere della Villafranchese sbarra ancora il cancello e nega il tris al Monselice.



Questo il tabellino della gara di Villafranca Padovana:



VILLAFRANCHESE-MONSELICE 0-2

VILLAFRANCHESE: Rosellini, Montrone, Gastaldello, Berno (13’ s.t. Minozzi), Ongaro, Salviato (29’ s.t. Riccardo Carraro), Canella (27’ p.t. Carlana), Vezù, Rusu (1’ s.t. Cappellari), Fiorin, Spessato (1’ s.t. Pasinato). A disp. Savi, Griggio, Helmi, Calabresi. All. Loris Guerra



MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin (49’ s.t. Businarolo), Rizzato (46’ s.t. Lacerti), Bazzani, Rosa, Notolini, Michele Carraro (34’ s.t. Zompa), Menesello, Djordjevic, Salvatore, Sguotti (26’ s.t. Bahhar). A disp. Lugari, Peraro, Gori, Dalla Via, Galato. All. Luca Simonato



ARBITRO: Checchin di Mestre



RETI: 44’ p.t. e 33’ s.t. Carraro



NOTE: Spettatori 250 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Rosellini, Berno, Salviato, Frizzarin, Bazzani, Notolini e Salvatore. Recuperi: 1’ e 5’