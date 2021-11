Promozione, girone C: quanti rimpianti tra Villafranchese e Piovese

Spettacolo a momenti, ma quanta intensità tra Villafranchese e Piovese, nella decima giornata del campionato Promozione girone C. 1-1 il risultato finale, tutto sommato giusto per quanto visto sul campo. Villafranchese compatta e tosta, soprattutto nel primo tempo, Piovese più brillante in avanti e con la sensazione di essere sempre pericolosa in avanti con i vari Biolo, Menegazzo e Bortolotto. Solo Toffanin un po' in ombra. Un pareggio che alla fine fa comodo alla Piovese, che riesce a mantenere la testa della classifica. Altra occasione sprecata per accorciare verso il primo posto per la Villafranchese.

LA CRONACA

4-3-2-1 fluido per la Villafranchese, con Cappellari e Minozzi a ridosso del solido Rusu, mentre 4-3-3 per la Piovese con Rigoni e Pasetto mezz'ali con licenza di avanzare e supportare il trio Menegazzo-Biolo-Toffanin. Subito al 2' Piovese brillante in avanti con Toffanin, che si accentra da destra e prova ad incrociare con il mancino rasoterra. Murano scende a terra e respinge con i pugni. Il match è equilibrato, con le squadre che si studiano soprattutto in mezzo al campo. Il gioco è rude e spezzettato e a farne le spese in uno degli scontri in mediana è Pasetto, cambiato al 19' con Hatimi. Finalmente Villafranchese a metà del primo tempo. Discesa di Mezzalira da sinistra che serve rasoterra in centro all'area Cappellari che non riesce ad agganciare, ma alle sue spalle a rimorchio ecco Canella con il piatto, che si perde largo alla destra di Dardengo. Il gol è nell'aria ed arriva al 28' con Rusu, abile a risolvere con un tocco di destro al limite dell'area piccola un'azione viziata da un fallo da rigore di Barison su Mezzalira. La gara continua a restare molto intensa anche dopo il vantaggio locale. Al 37' è Cappellari ad andare vicino al raddoppio con un bel tiro ad incrociare dal centro sinistra dell'area di rigore, ma la palla si perde di poco sul fondo. Ancora i padroni di casa sfiorano il bis, questa volta con Mezzalira, abile a costruirsi una conclusione a giro dal limite dell'area di rigore sul centro sinistro, che si perde di poco alta sopra l'incrocio dei pali. In chiusura di primo tempo, ecco una conclusione nello specchio della Piovese con Menegazzo, efficace nell'accentrarsi da sinistra e calciare rasoterra con un minimo di specchio a disposizione. Per Murano è facile afferrare in presa. Ripresa a tutta velocità per la Villafranchese. Prima Rusu e poi Minozzi mettono apprensione alla retroguardia piovese. Nulla sembra presagire il pareggio degli ospiti, che puntuale arriva invece al 52' su infortunio di Murano. Il suo passaggio è facile preda di Biolo che con una palombella da 30 metri deposita il pallone a porta sguarnita. Reazione Villafranchese con Minozzi dal Limite, ma il pallone è alto. Risponde la Piovese con Biolo e Bortolotto. La rovesciata di quest'ultimo è tanto spettacolare quanto fuori misura. Favorido, neo entrato, va vicinissimo al vantaggio per gli ospiti, ma viene ben contenuto al momento della conclusione in area piccola da Vezù. Dopo il pareggio, la Piovese martella l'area di rigore della Villafranchese. Menegazzo e Bortolotto provocano più di un brivido ai tifosi di casa, ma le due conclusioni vanno sull'esterno della rete e bloccata da Murano. Menegazzo ancora in luce al 68'. Salta sulla destra Carraro e serve in mezzo per Hatimi, che anziché tirare preferisce servire l'accorrente Nardo, che spara a lato da ottima posizione. Altro ottimo contropiede ospite al 79' sull'asse Bortolotto-Nardo, con quest'ultimo che costringe alla parata plastica Murano con i pugni. Senza Rusu, la Villafranchese continua ad affidarsi ai palloni lunghi sulle punte. Da uno di questi, all'85' una buona occasione per Cappellari, che calcia da buona posizione. Tiro a lato.

VILLAFRANCHESE: Murano; Vezù, Carraro (83' Nizzetto), Salviato, Piccolo, Selmin, Canella (68' Carlana), Mezzalira, Rusu (75' Allegro), Minozzi (86' Viola), Cappellari. A disposizione: Bergamasco, Cappellaro, Alimani, Ranli, Nizzetto, Carlana, Viola, Allegro, De Petrocellis. All.: Millan

PIOVESE: Dardengo; Voltan, Molena (55' Favorido), Barison (68' Attene), Sartori, Rigoni, Menegazzo, Nardo, Biolo (82' Bnou Rida), Pasetto (19' Hatimi), Toffanin (56' Bortolotto). A disposizione: Ponchia, Favorido, Battarin, Attene, Gobbi, Cavallin, Hatimi, Bnou Rida, Bortolotto. All.: Piron

Arbitro: Andrea Venturato (Bassano del Grappa) Assistenti: Luciano Cordella (Treviso) e Alessandro Fassina (Bassano del Grappa)

Reti: 28' Rusu, 52' Biolo

Ammoniti: Rusu, Nardo, Carraro

Recuperi: 2', 4'