Promozione, girone C: Monselice sempre al secondo posto, Villafranchese ko

Il Monselice torna a ruggire nella ventesima giornata del campionato Promozione girone C, andando a vincere a domicilio lo scontro diretto con la Villafranchese. Prestazione da big quella del Monselice, che allunga in maniera sostanziale in classifica proprio sugli uomini di Millan, ora a distanza di otto punti, ma soprattutto sull'ABC Arre Bagnoli Candiana, ora a -7. Poco da commentare per quanto riguarda la Villafranchese, se non il solito refrain: i giocatori ci sono, eppure qualcosa dopo il rientro di febbraio, non è ancora scattato in Fiorin e compagni per risalire la classifica. Per il Monselice derubricato ad episodio il pareggio della scorsa settimana contro l'Armistizio Esedra Don Bosco. Fino all'ultimo la Piovese dovrà guardarsi le spalle.

LA CRONACA

Gara intensa e combattuta, con una Villafranchese pragmatica e ordinata, in grado di arginare agevolmente per vie centrali gli ospiti, meno lateralmente. Calgaro al 5' si vede sventare sulla linea il suo colpo di testa, mentre al 17' è Cavaliere ad andare vicino al gol, senza nulla di fatto. Almeno per il momento. Passa un minuto e Minozzi trova la porta sbarrata da Simonato. L'inerzia della gara sembra andare verso i padroni di casa, con il tridente Zecchinato, Djordjevic e Galato in giornata opaca. Eppure è proprio quest'ultimo al 40' a raccogliere un lungo rinvio del portiere Simonato ed infilare per Cavaliere, una furia nel saltare netto Calgaro e poi infilare Murano in uscita. Il vantaggio è galvanizzante per gli ospiti, che ci provano in chiusura di frazione con il desto Djordjevic, ma la conclusione del serbo si perde a fil di palo. Nella ripresa il Monselice ha una tripla chance per raddoppiare al 53', ma Murano, in almeno due occasioni su Cavaliere e Zecchinato, è prodigioso a salvare il risultato. Pronta la risposta due minuti dopo della Villafranchese con Selmin da calcio d'angolo, ma la sua battuta finisce sulla traversa, con Simonato in caso fortemente colpevole e con Rusu, in questo caso bravo l'estremo difensore monselicense. Poco male per gli ospiti, che in chiusura di match hanno doppia occasione per chiudere la gara. Lemeti spara addosso a Murano, mentre Cavaliere a porta vuota spara il pallone sopra la traversa.

Ecco il tabellino della gara di Villafranca:



VILLAFRANCHESE: Murano, Vezù, Ranalli, Piccolo, Calgaro, Selmin (46’ s.t. Carlana), Canella (33’ s.t. Bergamasco), Mezzalira (4’ s.t. Nizzetto), Rusu, Minozzi, Fiorin (33’ s.t. Cappellari). A disp. Savi, Ragazzo, Alimani, Carraro, Salviato. All. Daniele Millan

MONSELICE: Nicola Simonato, Rizzato, Cassandro, Zompa, Rosa, Dalla Via (22’ s.t. Notolini), Morello (29’ s.t. Lemeti), Galato (41’ s.t. Salvadori), Djordjevic, Zecchinato (36’ s.t. Varroto), Cavaliere. A disp. Bellamio, Varotto, Vedovato, Grossi, Voltolina. All. Luca Simonato

ARBITRO: Pinna di Vicenza

RETE: 42’ Cavaliere

Ammoniti Piccolo, Calgaro, Rusu, Fiorin, Morello.

Recuperi: 2’, 4’