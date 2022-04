Promozione, girone C: Curtarolese altra beffa, questa volta gode il Rosà

Continua la maledizione in zona Cesarini per la Curtarolese, ancora acciuffata all'ultimo secondo dal Rosà, nella 22°giornata del campionato, per l'ennesimo pareggio di questa stagione. 3 a 3 questa volta, e l'appuntamento con la vittoria è ancora una volta rimandato. Ultima volta che Chiriac e compagni hanno assaporato il dolce sapore dei 3 punti risale al 12 dicembre 2021. Un po' troppo, anche per i padovani, ancora in linea con gli obiettivi stagionali. Onore al Rosà che ci crede fino all'ultimo e con i suoi uomini di maggior esperienza trova la via del pareggio.

LA CRONACA

Gli uomini di Ton partono anche bene, con Babato impreciso al 12' dopo una bella azione corale dei locali. Risposta del Rosà al 19' con Battaglia, che costringe agli straordinari Padoin, bravissimo e fortunato a deviare la botta del 10 berico sul palo. La difesa della Curtarolese poi spazza in qualche maniera. Ancora Padoin è positivo al 27' sul diagonale dalla destra di Bizzotto. Alla mezz'ora la gara si stappa con Banzato, bravo a portare avanti i suoi con un bel cabezazo su corner di Chiriac. La Curtarolese prova ad amministrare, ma al 42' Maino trova la rete del pareggio dopo una bella scorribanda di Bizzotto.

Si va al riposo sull'1 a 1, ma nella ripresa la Curtarolese sigla due gol in nove minuti. Ancora Banzato, doppietta di giornata per lui, a riportare avanti i suoi, dopo una bella sponda di Matos su punizione dalla sinistra di Chiriac. Good vibes in questo momento del match per i padovani e al 57' arriva il tris con Cervasio, alla seconda rete consecutiva, bravo a infilare Basso con un missile fuori area deviato. Sembre tutto in ghiacciaia, ma il Rosà non si arrende e accorcia le distanze al 76' con l'eterno Battaglia, abile in area di rigore a fulminare Padoin. A questo punto alla Curtarolese viene il braccino corto e al 93' subisce l'ennesima beffa di questo campionato. Azione confusa in area di rigore, il pallone piomba sui piedi di Menon, che non ci pensa due volte e scarica in rete il gol del pareggio.

Il tabellino della gara di Curtarolo:

CURTAROLESE: Padoin; Coccato, Zabeo, Gallo (89' Garofolin), Omeragic, Chiriac, Cervasio, Babato, Matos (67' Falco), Banzato, Ambrosi. A A disposizione: Maragno, Aref, Mantelli, Pace Ray, Moisei, Zambolin. All.: Ton

CALCIO ROSÀ: Basso, Maino, Caron (82' L.Zarpellon), L.De Rossi, E.De Rossi, Gheno, M.Bizzotto, Gonella (70' Lazzarotto), Menon, Battaglia, Pasinato (65' Rodighiero). A disposizione: Trentin, Cusinato, M.Dissegna, G.Zarpellon, Smiderle, Gallina. All.: P.Zanon

Arbitro: Feliziani di Mestre

Reti: 30', 48' Banzato, 42' Maino, 57' Cervasio, 76' Battaglia, 94' Menon

Ammoniti: Maino, Bizzotto, Lazzarotto, Chiriac, Banzato