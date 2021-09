Promozione girone D, domani al via il campionato

Inserite nel gruppo D Unione Cadoneghe Ambrosiana Trebaseleghe e Curtarolese 97 pronte a dar battaglia in un raggruppamento complicato in termini logisitici e di caratura tecnica delle squadre in gioco

Tre squadre padovane con tre campionati differenti da svolgere in termini di ambizioni e obiettivi. Ambrosiana Trebaseleghe che lotta per salire in Eccellenza, Unione Cadoneghe per un campionato tranquillo con vista ai piani alti e una Curtarolese molto giovane pronta a mantenere la categoria e togliersi soddisfazioni importanti lungo il cammino.

Ecco le tre gare delle patavine nel girone del veneziano-trevigiano-bellunese:

Vedelago-Ambrosiana Trebaseleghe (Arb: Marco Cazzavillan di Vicenza - 1°Ass: Alessandro Bronzato di Legnago - 2°Ass: Simone Pretto di Vicenza)

Unione Cadoneghe-Valbrenta (Arb: Simone Scomparin di Sandonà di Piave - 1°Ass: Francesco Colucci di Padova - 2°Ass: Daniele Rizzo di Treviso)

Zero Branco-Curtarolese (Arb: Federico Marchetti di Bassano del Grappa - 1°Ass: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto - 2°Ass: Luca Bergamin di Castelfranco Veneto)