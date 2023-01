Promozione, girone D: tra Ambrosiana Trebaseleghe e Vigontina San Paolo è pari senza farsi male

Nella prima giornata del campionato di Promozione girone D, il derby tra Ambrosiana Trebaseleghe e Vigontina San Paolo finisce in parità per 1 a 1. Meglio gli ospiti nel primo tempo, mentre è di marca locale la ripresa.

Nel primo tempo c'è il vantaggio della squadra di Malerba con Giuliato. L’ex attaccante della Piovese, classe 1997, vince un rimpallo e fulmina Alessio Trombetta con un chirurgico destro da fuori area. I padroni di casa non ci stanno e in avvio di ripresa rimettono l’incontro in equilibrio: la firma è di Manuel Trevisan, che si invola in profondità e trova il varco giusto con un diagonale mancino che non lascia scampo a Davide Fasolo.

Ambrosiana Trebaseleghe e Vigontina San Paolo si fronteggiano colpo su colpo, ma il risultato alla fine non cambia più, nonostante le occasioni di marca ospite a firma Piccolo e Casagrande.

In classifica le due squadre restano appena al di sopra della zona playout, rispettivamente con 20 punti l'Ambrosiana Trebaseleghe e 21 punti il Vigontina San Paolo.

Questo il tabellino della gara di Trebaseleghe:

AMBROSIANA TREBASELEGHE-VIGONTINA SAN PAOLO 1-1

RETI: 40’ p.t. Giuliato, 10’ s.t. Manuel Trevisan.



AMBROSIANA TREBASELEGHE: Trombetta, Pizzolato, Pedon, Casarotto, Bonso, Fenso, Favarato (28’ s.t. Manesso), Pettenà, Manuel Trevisan, Fardin (13’ s.t. Lebrini), Miolo. A disp. Simon, Spigariolo, Scattolin, Secco, Badalin, Tosetto, Battiston. All. Alessandro Trevisan.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Fanton, Di Bartolomeo, Griggio, Davide Canton, Tinello, Piccolo (33’ s.t. Bello), Nardi (22’ s.t. Sartorato), Simone Canton, Giuliato (26’ s.t. Zanni), Smaggiato (22’ s.t. Casagrande). A disp. Santello, Garavello, Paccagnella, Rigato. All. Massimo Malerba.



ARBITRO: Faedda di San Donà di Piave.



NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Davide Canton, Tinello, Simone Canton e Sartorato. Recuperi: 1’ e 4’