Promozione, girone D: l'arbitro del playout Curtarolese-Valbrenta

Dentro o fuori. Domani al Comunale di Via Kennedy a Curtarolo si decidono le sorti stagionali di Curtarolese e Valbrenta, nel playout di ritorno del campionato di Promozione girone D. Dopo l'1-1 dell'andata nel vicentini, per gli uomini di Ton ci sono a disposizione due risultati su tre per salvarsi. Attenzione alla velocità del reparto avanzato del Valbrenta, che nella ripresa ha messo ripetutamente in difficoltà la retroguardia della Curtarolese.

Ecco il team arbitrale che dirigerà l'incontro:

Curtarolese-Valbrenta - Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona. Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Stefano Faccioni Legnago)