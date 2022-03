Promozione, girone D: la Curtarolese si ferma sul più bello, solo pareggio a Campigo

Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per la Curtarolese, fermata sul pareggio dal Campigo nella diciannovesima giornata di campionato. Un vero peccato per gli uomini di mister Ton, in grado di gestire una gara non troppo spettacolare senza grandi patemi, ma con il braccino corto al momento di chiuderla definitivamente. Le due squadre si percepisce che sono confuse, con problemi in attacco e i due gol, non a caso, sono arrivati da calcio da fermo. La classifica resta complessa per entrambe, ma tutto sommato la Curtarolese può guardare con fiducia verso il futuro, ad una condizione: ritrovare la solidità e concretezza dello splendido girone d'andata.

LA CRONACA

L'inizio è di marca trevigiana con due tentativi di Pelligra e Fornasier. Nel primo caso pallone alto sopra la traversa, nel secondo è provvidenziale Maragno, nonostante un'uscita così così. Al 22' Falco viene falciato in area di rigore e per Gasparotto è calcio di rigore. Chiriac spiazza Bordignon e porta avanti i suoi. Nel finale di tempo Falco prova a iscrivere il nome sul tabellino dei marcatori, ma tra mira difettosa e un super Bordignon, l'appuntamento con il gol è rimandato. Nella ripresa il Campigo alza il baricentro e Gansane sale in cattedra, sfiorando il gol ripetutamente. Al 74' Cervasio ci prova, ma il pallone va fuori di poco. Poco dopo ecco il pareggio a firma di Harouf che su punizione dai 22 metri beffa Maragno. Poi non succede più niente ed entrambe le squadre sembrano accontentarsi, anche questo punto serve ben poco a nessuna delle due compagini.

Ecco il tabellino della gara nel trevigiano:

CAMPIGO: Bordignon, Fornasier (dal 33’ s.t. Cecchin), Gansane, Ponych (dal 33’ s.t. Scappin), Bortolotto, Rizzo, Pasinato (dal 45’ s.t. Torresan), Pelligra, Vasiu, Harouf, Carnio. A disp.: Mihaila, Beghin, Tariello, Venturin. All.: Da Riva

CURTAROLESE: Maragno, Coccato (dal 44’ s.t. Gentilin), Cervasio, Randazzo, Omeragic, Ambrosi, Chiriac, Babato, Falco (dal 33’ s.t. Pace Ray), Banzato (dal 47’ s.t. Garofolin), Matos (dal 17’ s.t. Zabeo). A disp.: Padoin, Gallo, Zambolin, Moise, Miatello. All.: Ton.

ARBITRO: Gasparotto di Schio

RETI: 22' rig.Chiriac, 82' Harouf

Ammoniti: Pelligra, Harouf, Mihaila, Omeragic, Pace Ray