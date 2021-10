Promozione, girone D: super Curtarolese, è secondo posto!

Una magia di Pavanello su punizione permette alla Curtarolese di sconfiggere di misura il Val Brenta e insidiarsi in seconda posizione in classifica

Continua il magic moment in campionato della Curtarolese, in grado di vincere a convincere in casa contro il Val Brenta, nella terza giornata del campionato di Promozione girone D. Un successo molto importante per gli uomini di Andrea Ton, che raccolgono 7 punti nelle prime 3 partite stagionali.

La Cronaca

Un treno AV in piena corsa: è questa la Curtarolese delle prime partite di campionato. Al 5' Pavanello con una punizione incredibile dal lato corto destro dell'area di rigore, inventa la parabola vincente e il vantaggio dei padroni di casa. È il gol che decide il match. La Curtarolese ha almeno 3 occasioni limpide per raddoppiare, ma un po' di imprecisione e un grande Volpe lasciano il risultato in bilico fino alla fine. Due minuti dopo il vantaggio è Chiriac, tra i migliori della gara, a costringere Volpe all'intervento in corner, dopo una bella conclusione dal limite. Ancora Chiriac protagonista, questa volta versione assistman, ma Ambrosi non capitalizza il bel lavoro dalla destra del suo capitano. Siamo al quarto d'ora. Dopo l'avvio più che arrembante della Curtarolese, il gioco è in controllo dei padroni di casa. Al 16' da segnalare l'espulsione di Vrapi, il secondo portiere del Football Val Brenta. Punizione dal vertice destro fuori dall’area di rigore. Pavanello 5’ indovina una traiettoria incredibile e regala il vantaggio. Il secondo tempo è un altro film e gli ospiti cercano di risalire la corrente. Tante occasioni da gol e forcing alla fine producono un calcio di rigore al 58'. Zabeo è ingenuo nel commettere il fallo, ma il suo errore viene graziato dal tiro molle di Alberti che Maragno para centralmente. Passato il pericolo, la Curtarolese torna a macinare gioco. Chiriac al 62' si ritrova a tu per tu con Volpe, ma ancora una volta l'estremo portiere ospite dice no. Nichele, prima di uscire, costringe Maragno agli straordinari, ma è l'unico brivido di marca ospite. Al contrario la Curtarolese con Devis Pace colpisce il palo dopo l'ennesimo cross di Chiriac.

Ecco il tabellino della gara

Curtarolese: Maragno, Cervasio, Zabeo, Randazzo (85' Falcetti), Omeragic, Chiriac (87' Gentilin) Pace D., Banzato, Pace R. (63' Mirra), Pavanello, Ambrosi (78' Ambrosi). A disposizione: Padoin, Coccato, Aref, Falcetti, Babato, Gentilin, Parpajola, Mirra. All. A.Ton

Football Val Brenta: Volpe, Ceccon, Del Toso, Alberti, Costa, Scotton, Nichele (78' Nervo), Ovoyo, Bianchin, Mocellin, Cappelletto (45' Alessandro Costa). A disposizione: Vrapi, Azzolin, Baggio, Costa, Frangu, Cobardo, Bozza, Nervo. All. F.Farronato

Reti: 5' Pavanello

Espulsi: dalla panchina al 16' Vrapi

Ammoniti: Omeragic, Zabeo, Chiriac, Cappelletto, Costa, mister Farronato