Promozione, girone D: Curtarolese ancora ko, vince la Miranese

Si complica sempre di più la missione salvezza per la Curtarolese, sconfitta in casa della Miranese, e sempre più invischiata nella lotta per non cadere in Prima Categoria. Anche in questo scontro salvezza sono apparse lampanti alcune mancanze della squadra di Ton. Le assenze di Pace, Pavanello, Randazzo si fanno sentire e possono essere un alibi per gli uomini di Ton, ma la vittoria manca da tanto: il 5 dicembre 2021. Troppo tempo, per prendersela con chi non c'è. Le espulsioni di Banzato, per doppia ammonizione, ma soprattutto quella di Chiriac, a gara conclusa, complicano parecchio il cammino in vista delle prossime due sfide di campionato.

LA CRONACA

Primo tempo con la Miranese dominatrice del campo. Al 7' Veronese scalda i motori, ma Padoin è attento. Un giro di lancette dopo ed è Bezze a sfiorare la rete. Canaj è un'enigma per la difesa della Curtarolese e al 12' va vicinissimo al gol del vantaggio. Sempre Canaj, al 26' coglie il palo, mentre in precedenza al 18' era stato Veronese a divorarsi una rete già fatta. Nell'intervallo Ton tocca le corde giuste, ma l'espulsione di Banzato complica maledettamente i piani dei padovani e un minuto dopo la Miranese conquista un rigore su un'ingenuità colossale della difesa ospite. Nell'occasione Padoin è ammonito - anche se il rosso probabilmente era il colore del cartellino più corretto - e dal dischetto Begheldo è glaciale. Con il vantaggio la Miranese entra in gestione e la Curtarolese è inerme innanzi al possesso palla veneziano. Sacrosanto il raddoppio al novantesimo degli uomini di Milan con Marchiori, dopo il palo colpito da Tessari. Ora non resta che contare sul fattore casa per i padovani, ma di certo la strada per la permanenza in Promozione si fa sempre più impervia. E nel prossimo incontro, la Curtarolese è senza centrocampo titolare, viste le assenze di Babato, Chiriac e Banzato per squalifica, mentre appare difficile il recupero di Pavanello. Il numero 10 rossonero è tornato a correre solo negli ultimi giorni pre Miranese, ma è ancora lontano da una forma fisica accettabile per sostenere 90' di grande intensità come i prossimi contro l'Ambrosiana Trebaseleghe, in un derby da dentro o fuori di importanza capitale.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolese:

MIRANESE: Baldan, R.Vio, Volpato, Campagnaro, Orfino, G.Vio (61' Marchiori), Bezze (63' Tessari), Cacco, Veronese, Begheldo, Canaj. All.: Milan

CURTAROLESE: Padoin, Coccato (79' Gentilin), Zabeo (46' Ambrosi), Gallo, Omeragic, Chiriac, Cervasio, Babato, Falco, Banzato, Matos (71' Pace). All.: Ton

RETI: 50' rig. Begheldo, 90' Marchiori

Espulsi: al 49' Banzato per doppia ammonizione, Chiriac (nel post gara per proteste)

Ammoniti: Volpato, Babato, Gallo, Padoin