Promozione, girone D: ritorno alla vittoria per la Curtarolese

Serviva una vittoria ed è arrivata. Dopo due sconfitte consecutive, la Curtarolese riprende il suo cammino regolando per 2 a 0 il Campigo. Gara sofferta per gli uomini di Ton, che hanno saputo chiudere gli spazi e ripartire con grande efficacia. Straordinario il secondo gol della Curtarolese con Pavanello: una gemma dai 50 metri, mode Beckham contro il Crystal Palace al debutto della stagione 1996/1997 della Premier, che si infila sotto l'incrocio e beffa Bordignon. Padovani che salgono a 10 punti in classifica, a ridosso delle big costruite per vincere il girone.

La Cronaca

La partita è subito presa in mano dal Campigo. El Bouhra è una spina nel fianco per Randazzo e Omeragic, ingestibile dalla linea mediana e al 15' sfiora la rete con un bel tiro a giro. Passato lo spavento, la Curtarolese comincia ad affacciarsi in avanti e trova la rete con Davis Pace al 21', dopo un tiro sbattuto sul palo del capitano Chiriac. I trevigiani non ci stanno e si buttano in avanti con alcune belle trame di gioco e una pressione costante sulla difesa della Curtarolese.

Nella ripresa sempre Campigo in controllo della palla, ma c'è poca sostanza in avanti. Il solito El Bouhra costringe agli straordinari Maragno al 75', ma passano tre minuti e Chiriac va vicino al raddoppio con un bel tiro respinto da Bordignon. È l'anticamera della rete di Pavanello descritta sopra. Al pubblico non resta che alzarsi in piedi ed applaudirlo. La Curtarolese è ripartita, proprio nel suo debutto in casa sui nuovi campi di Curtarolo.

Ecco il tabellino della gara:

CURTAROLESE: Maragno, Coccato (dal 28’ s.t. Zabeo), Cervasio, Randazzo, Omeragic, Pavanello, Banzato, Babato, Ambrosi, Chiriac (dal 36’ s.t. Falcetti), Pace Davis (dal 18’ s.t. Pace Ray). A disp.: Padoin, Ares, Capovilla, Parpaiola, Mirra, Gentilin. All.: Ton.

CAMPIGO: Bordignon, Tariello, Civiero, Rizzo, Gansane, Pelligra, Pasinato (dal 11’ s.t. Bortolotto), Navarra, Venturin (dal 29’ s.t. Cecchin), El Bouhra (dal 36’ p.t. Harouf), Ponych. A disp.: Mihaila, Torresan, Bortolini, Beghin. All.: Maggiotto.

Arbitro: Rosin di S. Dona’ di Piave

Reti: 21' Pace Davis, 83' Pavanello (Cu)

Ammoniti: Civiero (Ca), Bortolotto (Ca), Banzato (Cu), Chiriac (Cu).