Promozione, girone D: la Curtarolese batte il colpo, ecco Garofolin

In chiusura di mercato ecco la zampata vincente della Curtarolese che si assicura la firma dell'esperto Mattia Garofolin. Per mister Andrea Ton ecco il centrocampista ex Albignasego, Sambonifacese e Centese, in questa prima parte di campionato in forza al Valdagno. Un rinforzo più che gradito per rimpolpare di forze fresche e brillantezza il cuore del gioco della Curtarolese, che in questa stagione si è appoggiata sul dinamismo di Banzato e la classe di Tommaso Pavanello.

Il suo debutto è previsto in casa in un match tutto meno che banale: il derby contro l'Unione Cadoneghe. Tecnica, grinta e determinazione a disposizione della società di Gentilin, sempre attenta a cogliere le opportunità che il mercato fornisce con perizia e discrezione. L'obiettivo stagionale è sempre lo stesso: una salvezza tranquilla. Con un Garofolin in più, senza dimenticare l'innesto novembrino di Falco, il traguardo è un po' più vicino.