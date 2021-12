Promozione, girone D: che bella Curtarolese, stop per l'Eurocassola

Un ottimo punto per la Curtarolese di mister Ton contro la corazzata del girone D, l'Union Eurocassola, che dopo la sconfitta della giornata scorsa, viene fermato sul pari nell'undicesima giornata del girone D del campionato di Promozione. Gli ospiti salgono in classifica a 13 punti mantenendosi a distanza di sicurezza dalla zona play out, mentre grande attenzione in cima per l'Eurocassola. Il Favaro 1948 è a soli tre punti di distanza.

LA CRONACA

L'Union Eurocassola fa la partita, ma senza pungere. La Curtarolese è quadrata e gioca una partita di grande attenzione e pragmatismo. Giusto il gol su punizione dello specialista, Tommaso Pavanello. Dal limite dell’area di rigore al 34' il mancino del numero 6 alla sinistra di Bragagnolo è imparabile. Nel primo tempo l’Eurocassola cerca il pareggio, ma appare spuntato. Nella ripresa resta lo stesso spartito dei primi 45'. A undici minuti dal 90' ecco il rigore di Pinton per rimettere in sesto le cose, ma l'occasione migliore nella chiusura di gara è ancora di marca Curtarolese. Chiriac per Matos, con quest'ultimo che prova il pallonetto per scavalcare Bragagnolo. Parise ci mette una pezza e salva il risultato per la capolista. La Curtarolese può guardare con fiducia al futuro.

Ecco il tabellino della gara:

UNION EUROCASSOLA : Bragagnolo, Parise, Gheno Giovanni (dal 25’ s.t. Ferraro), Dalla Costa (dal 35’ s.t. Fagan Federico), Marchesan, Gambasin, Pinton, Rech (dal 30’ s.t. Convento), Meneghetti (dal 14’ s.t. Xausa), Frachesen (dal 19’ s.t. Ajrulai), Barichello. A disp.: Tessarollo, Cuman, Belardinelli, Fabbian. All.: Fabbian.

CURTAROLESE: Maragno, Coccato (dal 24’ s.t. Zabeo), Cervasio, Randazzo, Omeragic, Pavanello (dal 10’ s.t. Gentilin), Chiriac, Babato, Falco, Pace Davis (dal 43’ s.t. Parpajola), Ambrosi (dal 31’ s.t. Matos). A disp.: Padoin, Pace Ray, Capovilla, Salvato. All.: Ton.

ARBITRO: Fornaini di Treviso

RETI: 34' Pavanello (C), 79' rig. Pinton (U)

Ammoniti: Maragno (C), Falco (C), Parise (U), Marchesan (U), Gambasin (U), Pinton (U)