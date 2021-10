Promozione, girone D: Curtarolese seconda sconfitta consecutiva

Sul campo di Santa Maria di Non, pesante battuta d'arresto della Curtarolese contro la Fontanivese San Giorgio. 1 a 0 il risultato finale in favore degli ospiti, capaci di portare a casa i tre punti al termine di una gara in cui lo spettacolo ha latitato. La situazione in classifica dei padovani resta di tranquillità, ma urge trovare qualche soluzione alternativa a quanto visto nelle ultime due settimane.

La Cronaca

Il match inizia e finisce al 6' del primo tempo. Carolo fa slalom tra i centrali della Curtarolese e trova la rete con un preciso tiro verso la porta difesa da Maragno. Nel primo tempo la gara si perde tra tanto agonismo e poca applicazione della Curtarolese. Nella ripresa qualcosa si muove, con gli uomini di Ton a fare di più la partita, ma è ancora la Fontanivese San Giorgio a sfiorare il raddoppio al 65' con la traversa di Frison. Da segnalare nei padroni di casa il debutto di Bison, giocatore che tornerà utilissimo nel proseguo della stagione. Per il resto si spera di recuperare quanto prima per la Curtarolese qualche giocatore dall'infermeria, non ultimo il leader difensivo Omeragic. Per non dilapidare il bell'avvio di stagione, serve calma e sangue freddo nelle prossime giornata.

Di seguito il tabellino del match

Curtarolese: Maragno, Cervasio (85' Babato), Zabeo, Randazzo, Banzato, Chiriac, Pace Davis (62' Mirra), Falcetti (46' Gentilin), Ambrosi, Pavanello, Pace Ray (46' Bison). A disposizione: Padoin, Coccato, Aref, Bison, Babato, Parpajola, Mirra, Gentilin, Albu. All.: A.Ton

Fontanivese San Giorgio: Bevilacqua, Zacchia, Zanchin, Pasinato, Mazzon, Frison G. (88' Libralato), Frison L., Levantesi, Carolo (85' Mezzalira), Tonin (56' Corbetta), Agyeman. A disposizione: Guarnier, Campagnaro, Mezzalira, Antonello, Corbetta, Santi, Libralato, Moletta. All.: L.Torresan

Reti: 6' Carolo

Ammoniti: D.Pace, Coccato, Frison G., Carolo