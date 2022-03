Promozione, girone D: Curtarolese fuori il petto, grande pareggio con la Fontanivese

La politica dei piccoli passi è di casa a Curtarolo, dove una coriacea Curtarolese torna a casa da Fontaniva con un pareggio molto positivo e di sicura ispirazione per il proseguo di campionato. Anche se la classifica indica ancora zona play out, il futuro si può guardare con maggiore fiducia per gli uomini di Ton, dopo aver fermato in piena emergenza la quinta forza del campionato.

LA CRONACA

Senza 4 titolari, Randazzo a mezzo servizio e con due debuttanti come il diciottene Mantelli e il nuovo arrivo di gennaio Garafolini è tempo di real politik in casa Curtarolo. Dopo trenta secondi Mazzon colpisce la traversa da buonissima posizione. Risposta ospite, al 3’ Omeragic a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare e Bevilacqua in due tempi blocca la sfera. Altro legno per i padroni di casa, al 13’ con Moretto a Padoin battuto. Un minuto dopo Marcolongo viene steso in area di rigore. Rigore per la Fontanivese di Levantesi, ma il classe 2002 Padoin, al debutto, si supera e para il rigore indovinando l’angolo. Al 31’ ancora Marcolongo fa impazzire la difesa ospite e costringe al miracolo Padoin. Corbetta al 41’ pesca Mazzon, ma Padoin è una saracinesca e chiude ancora lo specchio della porta. Doppio cambio per la Curtarolese all'intervallo con Matos per Mantelli e per questioni di fuoriquota Maragno per Padoin. Il classe 2002 gradisce il giusto il cambio, ma ha di che essere orgoglioso per il primo disputato. Con Matos in campo si cambia sistema di gioco e si passa al 4-4-2, con la Curtarolese che gioca gioca meglio e trova equilibrio. Unico brivido per gli ospiti all’87’ con il neo entrato Battistella davanti a Maragno. Anche il subentrato a Padoin si esalta e chiude la porta con un bell’intervento.

Ecco il tabellino della gara:

FONTANIVESE: Bevilacqua, Zacchia, Pivato (dal 20’ s.t. Campagnaro), Pasinato, Moletta (dal 20’ p.t. Santi), Libralato, Corbetta (dal 22’ s.t. Zanchin), Levantesi, Moretto (dal 17’ s.t. Battistella Enrico), Mazzon, Marcolongo (dal 33’ s.t. Tonin). A disp.: Battistella D., Filoso, Antonello. All.: Torresan

CURTAROLESE: Padoin (dal 1’ s.t. Maragno), Mantelli (dal 1’ s.t. Matos), Cervasio, Randazzo, Salvato, Garofolin, Babato, Omeragic, Falco, Chiriac, Ambrosi. A disp.: Gallo, Pace Ray, Miatello, Moise, Gentilin, Zambolin, Pavanello. All.: Ton.

ARBITRO: Pastore di Verona

Ammoniti: Randazzo (C), Babato (C), Mazzon (F), Marcolongo (F), Campagnaro (F).