Promozione, girone D: tra Curtarolese e Graticolato Gelsi vince la noia

Un brodino per entrambe le squadre, il pareggio tra Curtarolese e Union Graticolato Gelsi, in questa ventesima giornata di campionato. 1 a 1 il risultato finale, con la Curtarolese si conferma abbonata al pari, il nono della sua stagione, mentre per l'Union Graticolato Gelsi la situazione resta disperata, con appena 15 punti in classifica.

LA CRONACA

Spettacolo latitante in quel di Curtarolo, con i padroni di casa paralizzati dalla paura e dalle tante assenze di rilievo, come Pavanello - deus ex machina della medular della squadra di Ton - oltre a Devis Pace e Salviato. Tanto che all'8' gli ospiti si fanno subito insidiosi con Sbrogio su punizione dai 25 metri, che provoca qualche brivido a Padoin. Poco oltre la metà del tempo è sempre Sbrogio, dalla distanza, a scaldare i guanti di Padoin, costringendolo all'intervento in angolo. La Curtarolese si desta al 32' con un bel cross di Cervasio per la testa di Falco, che da due passi mette fuori il pallone. Due minuti dopo risposta del Graticolato Gelsi con Zennaro, ma il suo tiro da posizione defilata si perde sul fondo. Nella ripresa, se possibile, succede ancora meno. Cervasio protagonista al 61', con un bel tiro senza fortuna e poi è proprio il numero 7 dei locali a trovare il gol, al 72', che trova un diagonale perfetto alle spalle di Urban. Da segnalare lo splendido assist di Falco. Il vantaggio non dura tanto, perché Carrer al 84' sfrutta l'assist di Casarin e spedisce il pallone sotto il sette. Nel finale il Graticolato Gelsi rischia di vincere, con il pallone che danza sulla linea di porta, ma non supera le spalle di Padoin.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolo:

CURTAROLESE: Padoin, Coccato, Zabeo, Randazzo, Omeragic, Chiriac, Cervasio, Babato, Falco, Banzato, Pace Ray (dal 35’ s.t. Matos). A disp.: Giacomazzo, Aref, Gallo, Gentilin, Garofolin, Zambolin, Moise, Zengaro. All.: Ton.

UNION GRATICOLATO GELSI: Urban, Bellini (dal 45’ s.t. Bolzonella), M. Tamburini, Sbrogio, Ugo, Ferrarese, Casarin (dal 30’ s.t. Bertolini), Guzzo, Carrer, Zennaro, S. Tamburini (dal 32’ s.t. Siega). A disp.: De Toni, Cazzador, Donato, Daniele, Busatto, Albu. All.: Vio.

ArbItro: Longato di Treviso

Reti: 72' Cervasio, 84' Carrer

Ammoniti: Guzzo (U).