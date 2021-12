Promozione, girone D: Curtarolese on fire, Miranese a bocca asciutta

Servivano tre punti e sono arrivati. La Curtarolese di mister Ton porta a casa tre punti cruciali per il suo cammino e si allontana dalla zona calda della classifica al termine di un match contro la Miranese tra l'ostico e l'agnostico. Seppur in emergenza i padovani non concedono nulla ai veneziani e con un guizzo di Falco portano a casa la vittoria. Il carattere a questa squadra, non manca di certo

LA CRONACA

Gara molto equilibrata a tratti bruttina. La Miranese fa poco nulla per vincere la partita, lamentando per l'ennesima volta in stagione poco efficacia in fase di finalizzazione. Nel primo tempo squillo Miranese al 25’ con Veronese che appena entrato in area di rigore tira. Il pallone va fuori di un non nulla. Curtarolese viva, come al 44’ con un'occasione pazzesca. Randazzo vuole tirare, la conclusione sbilenca del centrale recapita involontariamente il pallone ad Ambrosi che a porta vuota calcia fuori.

Nella ripresa la Miranese si presenta con un piglio un po' più aggressivo, cercando di mettere più carne al fuoco sulla griglia offensiva. Come al 52’, Canaj spara alto da buona posizione. Al 58’ calcio d’angolo di Cacco, spizzata di Canaj, arriva Marziotti, ma la palla va fuori di pochissimo. Poi arriva il gol decisivo al 70’. Falco fa una grandissima percussione, serve l’assist per Chiriac che davanti al portiere non sbaglia e segna il gol della vittoria. Da sottolineare il lampo decisivo di Falco, che poco a poco sta entrando in condizioni accettabili dopo il necessario rodaggio iniziale. Nel finale pressione sterile della Miranese, ma senza successo. Vince la Curtarolese, Ton può tirare un sospiro di sollievo.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolese:

CURTAROLESE Maragno, Cervasio, Zabeo, Randazzo, Pavanello, Banzato, Chiriac, Babato, Ambrosi, Pace Davis, Falco (dal 33’ s.t. Pace Ray). A disp.: Giacomazzo, Datelmi, Parpajola, Gentilin, Salvato, Miatello, Zuin, Omeragic. All.: Ton

MIRANESE Agostini, Marchiori, Cecchinato (dal 39’ s.t. Pastorin), Begheldo, Mazziotti, Orfino, Tellatin (dal 38’ p.t. Campagnaro), Canaj, Veronese, Cacco, Tessari (dal 33’ s.t. Salvagnin). A disp.: Spinosa, Bellio, De Pieri, Bezze. All.: Milan

ARBITRO: Bortoletto di Treviso

RETI: 70' Chiriac

Ammoniti: Randazzo, Pavanello, Babato, Begheldo, Mazziotti, Cacco, Campagnaro