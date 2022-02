Promozione, girone D: gol e spettacolo tra Curtarolese e Unione Cadoneghe, alla fine è pareggio

Nel derby padovano tra Curtarolese e Unione Cadoneghe finisce in pareggio, tra rimpianti, occasioni gol e difese alquanto allegre. Gli uomini di Ton riscattano la sconfitta della settimana scorsa con una prova gagliarda, ma non trovano i tre punti. Per i Ferulli boys tanto da riflettere sull'approccio nel primo tempo, ma una ripresa da dominatori del campo, con un Rossignoli indemoniato e una profondità di rosa da fare invidia a chiunque. Un punto che aiuta poco entrambe, ma almeno gli spettatori hanno assistito ad una bella gara, che riconcilia gli appassionati a questo sport. Dettaglio non banale in queste categorie, spesso dominate da inutili tatticismi e isterismi.

LA CRONACA

Tanto equilibrio nelle prime fasi, con la Curtarolese che si fa preferire nella manovra.Falco al 23' porta avanti i padroni di casa con un'incornata da matador sugli sviluppi di una punizione dalla destra calciata da Chiriac. La risposta degli ospiti arriva con Rossignoli, che in semirovesciata sfiora il pareggio. Al 34' Babato, da ottima posizione, spara il pallone del possibile raddoppio tra le braccia di Baldan. Nella ripresa la musica cambia, con gli ospiti dilaganti. Subito al 48' Rossignoli penetra in area di rigore e scocca una conclusione che sfiora il palo destro difeso da Maragno. Passano cinque minuti e Compagnin si divora il pareggio, tirando fuori da pochi passi dal portiere locale. Intorno al quarto d'ora, mischia furibonda in area Curtarolese, con il pallone che rimbalza sul palo prima e poi Conte coglie una traversa che fa gridare alla rete. Il pareggio è sacrosanto e meritato per gli ospiti con Rossignoli al 70', abilissimo ad entrare sulla sinistra difensiva della Curtarolese e con un colpo da biliardo battere Maragno. Dopo l'assedio di Conte e compagni, contropiede insidioso della Curtarolese. Ancora Falco pericoloso, ma la sua conclusione si perde sul fondo. La rovesciata di De Rossi è plastica e indirizzata in porta, peccato che Maragno sia in forma strepitosa oggi e abbranca facilmente una conclusione non facile. La Curtarolese punge e all'85' si riporta avanti. Pavanello si mette in proprio e con l'aiuto di un impreciso Baldan, porta avanti i suoi. Nemmeno il tempo di festeggiare e Berno all'89' inventa il gol della domenica con un tiro dai 35 metri su cui Maragno è probabilmente in ritardo. E per la Curtarolese, dopo il pareggio, c'è anche il rischio della beffa. Conte al 92' spreca l'ennesima occasione ospite della ripresa. Forse sarebbe stata una punizione troppo severa per Chiriac e compagni.

Ecco il tabellino della gara di Curtarolo:

CURTAROLESE: Maragno, Coccato, Cervasio, Randazzo (dal 17’ s.t. Pavanello), Salvato, Banzato, Babato, Omeragic, Falco (dal 32’ s.t. Matos), Chiriac, Ambrosi. A disp.: Padoin, Moise, Gallo, Mantelli, Pace Ray, Garofolin, Miatello. All.: Ton

UNIONE CADONEGHE: Baldan, Bertoncello Matteo, Sarti (dal 30’ s.t. Masiero), Parpajola (dal 9’ s.t. Berno), Volpin, Giacomini (dal 9’ s.t. Caco), Rossignoli, Compagnin, Conte, De Rossi, Bertoncello (dal 15’ s.t. Pillirone). A disp.: Cessel, La Paglia, Rasula, Zampieri, Zinno. All.: Ferrulli.

ARBITRO: Gjini di Vicenza

RETI: 23' Falco, 70' Rossignoli, 85' Pavanello, 89' Berno (U)

Ammoniti: Coccato, Salvato, Volpin, Rossignoli