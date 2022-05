Promozione, girone D: Curtarolese vittoria con vista playout, abbattuto il Zero Branco

Meglio tardi che mai. La Curtarolese di mister Ton torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante sul derelitto Zero Branco. 5 a 1 i padovani, dominatori incontrastati della partita. Finalmente tornano i tre punti a Curtarolo, che significano fattore campo nei playout Promozione per mantenere la categoria contro il Valbrenta. Non solo: in virtù della migliore classifica, la Curtarolese in ambo le gare, avrà a disposizione due risultati su tre. In poche parole, gli uomini di Ton non devono perdere contro i vicentini e saranno salvi. Un vantaggio di non poco conto.

La gara, oltre i tanti gol, ha visto parecchie occasioni da ambo le parti, ma soprattutto il rientro, anche se per soli 15 minuti, di Pavanello, il cervello della mediana della Curtarolese. Una buona notizia per mister Ton, che tra due settimane, potrà disporre della formazione tipo, meno il lungodegente Pace. Le reti arrivano sin da primi minuti. Già al 7' la gara si mette in discesa per i padovani, con capitan Chiriac che si procura e realizza il calcio di rigore dell'1 a 0. Otto minuti dopo ecco il raddoppio del migliore in campo, Cervasio. Al 28' lo Zero Branco accorcia le distanze. Troncon si fa stendere da Zabeo in area di rigore e Borgato dal dischetto trasforma con freddezza. I cattivi pensieri, per qualche minuto, tormentano la testa di Chiriac e compagni, ma stavolta la fortuna sorride i locali con la traversa di Scattolin al 31'. Passata la paura, al 39' ecco la rete del 3 a 1. Omeragic spizza sul primo palo e Salvato da centro area è lesto a infilare il pallone in porta. Il poker arriva in chiusura di tempo, ancora con Cervasio, abile a sfruttare l'immobilismo della difesa ospite. E potrebbe essere tripletta per l'incursore dei padroni di casa se al 60' il palo non gli negasse la gioia del gol. All'87' Falco chiude la contesa, con un gol facile facile dopo un'errore tragicomico di Mastroiorio.

CURTAROLESE: Maragno; Coccato (36'st Aref), Zabeo (24'st Gentilin), Salvato (19'st Gallo), Omeragic (32'st Pavanello), Chiriac, Cervasio, Babato, Matos (31'st Falco), Banzato, Ambrosi. A disposizione: Padoin, Randazzo, Pace, Moisei. All.Ton

ZERO BRANCO: Mastroiorio; Favaron, Masiero (1'st Costantini), Troncon (1'st Groppo), Benvegnu, Scattolin, Borgato (1'st Patrizio), Vedovato (1'st Chaibi), Pavan, Sartori (1'st Rapizzi), Casula. A disposizione: Bertolin, Groppo, Milani. All.Bortoletto

Marcatori: 7'pt rig. Chiriac (C), 15'pt, 44'pt Cervasio (C), 28'pt rig. Borgato (Z), 39'pt Salvato (C), 42'st Falco (C)

Arbitro: Oliveri di Mestre

Ammoniti Scattolin, Salvato, Benvegnu, Groppo

Recupero: 4', 2'

Angoli 4-3.