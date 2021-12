Promozione, girone D: i direttori di gara dell’11° giornata

Undicesima giornata fondamentale per tutte e tre le padovane impegnate nel girone D del campionato Promozione. Gli uomini di Ferrulli, l'Unione Cadoneghe è in trasferta sul campo della seconda in classifica, il Favaro 1948, reduce dal sacco di Curtarolo, contro la Curtarolese. Proprio i ragazzi di Ton vanno in casa dell'Eurocassola senza nulla da perdere e con la mente sgombra. L'Ambrosiana Trebaseleghe ospita in casa la Fontanivese San Giorgio.

Di seguito le designazioni del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre:

Ambrosiana Trebaseleghe-Fontanivese San Giorgio - Arbitro: Carlo Dei Tos di Conegliano. Assistenti: Andrea Bianchin (Treviso) e Enrico Franchin (Adria)

Favaro 1948-Unione Cadoneghe - Arbitro: Elia Benetti di Vicenza. Assistenti: Lorenzo Tosello (Castelfranco Veneto) e Francesco Colucci (Padova)

Union Eurocassola-Curtarolese - Arbitro: Alberto Fornaini di Treviso. Assistenti: Luciano Cordella (Treviso) e Kouassi Francis Amon (Treviso)