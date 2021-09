Promozione, girone D: grande vittoria in trasferta per la Curtarolese

Ambrosi entra e risolve la gara. Ecco il sunto di Dolo-Curtarolese, seconda giornata del campionato di Promozione girone D di scena al Comunale di Camponogara. Una vittoria importante e pesante per i ragazzi di mister Andrea Ton, che si mettono in scia delle battistrada del campionato. Man of the match Matteo Ambrosi. Per il classe 1996 una bella doppietta, decisiva ai fini del risultato finale.

La cronaca

Piove tanto in Riviera. Match bloccato nei primi quarantacinque minuti, con uno sterile predominio territoriale del Dolo certificato dall'occasione accorsa a Rigato al 40'. Il suo diagonale va fuori a fin di palo.

Nella ripresa si lasciano gli ormeggi e la gara diventa scoppiettante. Bettio al 67' va vicinissimo al vantaggio per il Dolo, mentre al 68' entra Ambrosi, el hombre del partido. Passano dodici minuti e il subentrato sfrutta un lavoro pazzesco di Chiriac sulla fascia destra e in mischia scaraventa la palla in rete. Il gol galvanizza la Curtarolese che tre minuti più tardi può chiudere il match con Ray Pace, ma quest'ultimo spreca in malo modo. È il preludio al raddoppio, sempre a marca Ambrosi. La punta appena dentro l'area di rigore socca un destro sul quale il portiere del Dolo, Dell'Olivo, si fa cogliere impreparato. Doppietta personale e tre punti per la Curtarolese, ancora imbattuta in questo campionato.

Ecco il tabellino della gara:

Dolo: Dell'Olivo, Pranovi, Bettio, Sottovia, Mantovani, Beneduce, Pavanello Enrico, Cipolato, Lopez (77' Rossi), Baro Benetti (65' Calzavara), Rigato. A disposizione: Barison, Rando, Donadel, Tessari, Calzavara, Dono, Rossi, Farnese. All. P.Bettin

Curtarolese: Maragno, Cervasio, Zabeo, Salvato, Omeragic, Chiriac, Pace D. (92' Babato), Banzato, Matos (67' Pace R.), Pavanello, Mirra (68' Ambrosi). A disposizione: Padoin, Coccato, Randazzo, Babato, Falcetti, Ambrosi, Pace R., Capovilla, Gentilin. All. A.Ton

Reti: 80', 86' Ambrosi

Ammoniti: Pace R., Zabeo, Mirra, Bettio