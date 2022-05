Promozione, girone D - ESCLUSIVA: mister Ton lascia la Curtarolese

Mini terremoto nel calcio dilettantistico patavino. In anteprima e in esclusiva possiamo rivelare che dopo la batosta dei playout del girone D tra Curtarolese e Valbrenta, Andrea Ton lascerà la panchina della Curtarolese. Una notizia che sorprende, ma fino ad una certo punto.

La relazione tra mister Ton e la società presieduta da Giancarlo Gentilin è stata tra la più durature del panorama calcistico padovano. Dal 2011 ad oggi, intervallata solo da un anno con gli Juniores Nazionali della Luparense San Paolo, coach Andrea Ton ha portato la Curtarolese dalla Seconda Categoria alla Promozione, mantenendo poi la sesta serie in queste annate molto complicate. L’ha fatto alla sua maniera, giocando un calcio diretto e piacevole da vedere, che ha spesso emozionato gli appassionati, e sempre facendo i conti con budget al dir poco risicati nel momento della costruzione della rosa.

Quest'anno, dopo un avvio brillante, la Curtarolese si è impantanata in una serie di pareggi che hanno minato le ambizioni di alta classifica prospettate ad inizio stagione, sino a sprofondare in zona playout e poi con la retrocessione finale della giornata di domenica 29 maggio. Le lacrime a fine gara fanno capire quanto il tecnico dei rossoneri ci tenesse a mantenere la società di Curtarolo in Promozione.

Ora si aprono nuovi scenari per mister Ton. I rumors parlano di alcuni abboccamenti con società molto ambiziose del girone C. Una cosa è certa: mister Ton non rimarrà a spasso per tanto tempo.