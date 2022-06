Promozione, girone D: Fabio Di Stasio è il nuovo allenatore della Curtarolese

La Curtarolese, neo retrocessa in Prima Categoria dopo l'annata in Promozione girone D, riparte da mister Fabio Di Stasio. È l'ex allenatore del Padova Femminile l'uomo su cui il presidente Gentilin ha deciso di ripartire dopo la retrocessione .Classe 1962, dopo 3 anni con le biancoscudate, condite da posizioni di prestigio nelle prime due annate e una salvezza sofferta pochi giorni fa, torna al calcio maschile. Gli anni di settore giovanile al Padova, le cavalcate con il Thermal Abano, oltre al campionato di Seconda Categoria vinto 2015/2016 con il Campodoro sono il suo biglietto da visita in questa nuova esperienza a Curtarolo. Il numero 1 della Curtarolese non nasconde la sua soddisfazione dichiarando alla stampa che "è il mister giusto per ritornare dove vogliamo stare, in Promozione". Ora tutto passa nelle mani della dirigenza rossonera e nelle sapienti mani di mister Di Stasio.