Promozione, girone D: contro il Favaro 1984 ennesimo pareggio per la Curtarolese

Un buon punto per la Curtarolese in quel di Favaro contro la compagine seconda in classifica, che perde una grande occasione per accorciare sul primo posto occupato dall'Eurocassola. Settimo pareggio consecutivo per gli uomini di Ton, il dodicesimo stagionale, a dimostrazione che la Curtarolese non sa vincere, ma nemmeno perdere. Quasi un record. La zona sicurezza resta sempre a 3 punti, anche se il Football Valbrenta deve recuperare la partita con il Dolo.

LA CRONACA

Equilibrio in campo, con due squadre consapevoli della posta in palio. La prima chance è sui piedi di Matos, ma Carlon in chiusura si salva in corner. Il Favaro macina gioco e Nobile impegna Maragno intorno alla mezz'ora. Siega sull'imbrunire del tempo manda una punizione alta sopra la traversa. Tutto qui il primo tempo, mentre nella ripresa c'è un po' di frizzantezza in più. Banzato trova il gol, ma viene annullato da Maccarone per un sospetto fallo in area di rigore. In otto minuti tra il 67' e il 75' arrivano le migliori occasioni del Favaro con Nobile, pallonetto a lato di poco dopo aver superato Maragno, e con Gerini che sbaglia da pochi passi. Alla fine è 0-0. Ora la sosta pasquale e poi le ultime quattro partite. Da vivere con testa fredda e cuore caldo. Solo così il traguardo salvezza è raggiungibile per Chiriac e compagni.

Ecco il tabellino della gara nel veneziano:

FAVARO 1948: Maggio, Carlon, Faggian, D’Amico, Lorenzatti, Da Lio (dal 41’ s.t. Consantini), Titta (dal 12’ s.t. Gerini), Bionda (dal 31’ s.t. Essombe), Nobile, Siega, Martignon. A disp.: Isotti, Filippi, Salvadori, Cossalter, Fraizzoli, Kastrati. All.: Nardo.

CURTAROLESE: Maragno, Coccato, Zabeo, Gallo, Omeragic, Chiriac, Cervasio, Babato, Falco, Banzato, Matos (dal 29’ s.t. Ambrosi). A disp.: Padoin, Mantelli, Randazzo, Zambolin, Gentilin, Moisei, Garofolin, Pace Ray. All.: Ton

ARBITRO: Maccarone di Conegliano

Ammoniti: Zabeo (C), Chiriac (C), Matos (C), Titta (F)