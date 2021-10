Promozione, girone D: Federico Volpin (Unione Cadoneghe) "Felice di essere tornato a disposizione"

Federico Volpin, centrale difensivo dell'Unione Cadoneghe in esclusiva a Padova Oggi, racconta nel post partita il pareggio contro il Calcio Rosà, match valevole per la sesta giornata del campionato Promozione girone D.

"Abbiamo visto bene Bertoncello in spogliatoio, sorrideva. È andato comunque in pronto soccorso per precauzione. Il clima nello spogliatoio era un po' più sereno e soddisfatto. Sapevamo che giocando un po' meglio, potevamo vincere la partita. Sono stato molto felice di essere rientrato e in spogliatoio una lacrima è scesa. Ero fuori da molto tempo, mi ero operato a luglio alla spalla e con oggi sono 3 mesi esatti dall'operazione. Mi mancava il campo, mi sono allenato spesso solo, ho fatto tanti sacrifici, quindi sono soddisfatto e sto bene. Ho giocato per anni con Caco, mi mancava farlo. Sono contento e speriamo di continuare a stare bene. La sosta arriva al momento giusto. Abbiamo bisogno di recuperare tante pedine ed anche io voglio mettermi bene in condizione. A Campigo arriveremo pronti per fare una bella partita"