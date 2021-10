Promozione, girone D: le gare delle padovane

Non finisce di sorprendere la Curtarolese di mister Ton, che si issa al secondo posto nel girone D del campionato Promozione dopo la terza giornata disputata. Se a Curtarolo si ride, meno buon umore per l'Unione Cadoneghe e Ambrosiana Trebaseleghe. I primi perdono in casa contro la Fontanivese San Giorgio, mentre l'Ambrosiana cade sotto i colpi della capolista, l'Union Eurocassola.

Di seguito tutti i risultati

Curtarolese-Football Val Brenta 1-0 (clicca qui per leggere la cronaca del match)

Union Eurocassola-Ambrosiana Trebaseleghe 4-1 (5' Barrichello, 11' rig. Frachesen, 65' Pinton, 83' Fardin, 94' Meneghetti)

È una gara difficile per gli uomini di Trevisan, che si trovano sotto nel punteggio già al 5' con Barricchello. Trascorrono sei minuti e c'è il raddoppio dell'Eurocassola. Frachesen viene steso in area di rigore e dal dischetto poi si occupa personalmente di siglare il momentaneo 2 a 0. L'Ambrosiana Trebaseleghe prova a reagire, ma resta aggrappato alle parate di Costa. Al 65' Pinton trova gol su punizione e porta a tre le marcature dei padroni di casa. Moto di orgoglio dell'Ambrosiana all'83' con Fardin, neo entrato, bravissimo su punizione a pescare l'angolo giusto. I padovani ci credono, ma in pieno recupero ecco la rete di Meneghetti a fissare il risultato sul 4 a 1 definitivo.

Unione Cadoneghe-Fontanivese San Giorgio 1-3 (5' Frison, 45' rig. Levantesi, 75' Giacomini, 92' Battistella)

Cadono malamente gli uomini di Ferulli in casa. Contropiede fulmineo della Fontanivese, che trova con Frison al 5' il vantaggio. Il Cadoneghe si riversa in avanti e presta il fianco ai contropiedi ospiti. Alla mezz'ora Levantesi calcia sulla traversa il primo rigore di giornata, ma non sbaglia il secondo al 45'. Con il doppio vantaggio la Fontanivese San Giorgio gestisce, ma al 75' il Cadoneghe torna a crederci. Giacomini risolve una mischia da corner. Il pareggio sembra a due passi, ma Battistella, in pieno recupero e in contropiede, trova il terzo gol per la Fontanivese, che conquista i primi tre punti del suo campionato.