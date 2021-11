Promozione, girone D: gli arbitri della decima giornata

It's derby time nel girone D tra Unione Cadoneghe e Ambrosiana Trebaseleghe, per la decima giornata del campionato di Promozione girone D. Gli uomini di Ferrulli sono reduci dal pareggio in casa del Vedelago, mentre l'entusiasmo Ambrosiana Trebaseleghe è travolgente dopo la vittoria roboante in casa contro lo Zero Branco. Gara molto complessa per la Curtarolese, che ospita in casa il Favaro 1948, che occupa il secondo posto nel girone D. Pavanello è alle prese con qualche problemino fisico, mentre in avanti coppia d'attacco composta da Pace e Ambrosi.

Di seguito le designazioni del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 28 novembre:

Unione Cadoneghe-Ambrosiana Trebaseleghe - Arbitro: Federico Marchetti di Bassano del Grappa. Assistenti: Fabio Salvagno (Chioggia) e Omar Schiavon (Castelfranco Veneto)

Curtarolese-Favaro 1948 - Arbitro: Marco Biason di Portogruaro. Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Alberto Luvison (Conegliano)