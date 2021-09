Promozione girone D, gli arbitri delle gare delle padovane

Unione Cadoneghe, Curtarolese ed Ambrosiana Trebaseleghe nuovamente in campo per la seconda giornata del campionato Promozione girone D

Si ritorna in campo anche nel girone D del campionato di Promozione in Veneto. Ambrosiana Trebaseleghe, Curtarolese e Unione Cadoneghe le protagoniste patavine di questo raggruppamento, anche qui ancora molto equilibrato e in fase di definizioni in termini di gerarchie.

Ecco le tre designazioni arbitrali che interessano le squadre padovane:

Ambrosiana Trebaseleghe-Calcio Rosa (Arb: Francesco Dogliani di Conegliano 1°Ass: Alessandro Caricati di Conegliano 2°Ass: Alberto Luvison di Conegliano)

?Dolo-Curtarolese (Arb: Rajiv Samuele Cestaro Sedona di Treviso 1°Ass: Antonio Parisse di Mestre 2°Ass: Marco Alvise Di Marcantonio di Mestre)

Zero Branco - Unione Cadoneghe (Arb: Niccolò Zampaolo di Chioggia 1°Ass: Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto 2°Ass: Simone Pretto di Vicenza)