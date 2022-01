Promozione, girone D: i cannonieri delle tre padovane dopo 13 giornate

Nel girone D del campionato Promozione a sorpresa c'è un giocatore delle tre padovane presenti in categoria a comandare la classifica dei cannonieri: Manuel Trevisan dell'Ambrosiana Trebaseleghe. Nove reti per lui e soprattutto in rete solo su un rigore. Tra i migliori delle fab 3 patavini, c'è anche Gabriele Conte, punta di diamante dell'Unione Cadoneghe. Per lui 7 marcature e il ruolo di indispensabile nella manovra offensiva della squadra di mister Ferrulli. A 5 segnature ecco il gemello del gol di Trevisan, Jois De Pieri dell'Ambrosiana Trebaseleghe. Il girone D è terra fertile per le marcature dei centrocampisti. Sorprendono poco in questo senso i 4 gol già segnati da Tommaso Pavanello, cervello e metronomo della mediana della Curtarolese, e Pietro Berno, dinamo inesauribile del centrocampo del Unione Cadoneghe.

Ecco il riepilogo dei top bomber delle squadre padovane della Promozione girone D: