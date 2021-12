Promozione, girone D: i direttori di gara della 12° giornata

Dodicesima giornata di grande importante per tutte e tre le padovane impegnate nel girone D del campionato Promozione. Gli uomini di Ferrulli, l'Unione Cadoneghe ospita il Dolo. Anche la Curtarolese di mister Ton avrà di fronte la Miranese per dare continuità alla bellissima prestazione contro l'Eurocassola. L'Ambrosiana Trebaseleghe va in casa del Campigo.

Di seguito le designazioni del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 12 dicembre:

Campigo-Ambrosiana Trebaseleghe - Arbitro: Giovanni Nonnato di Adria. Assistenti: Andrea Vincenzi (Castelfranco Veneto) e Alessandro Fassina (Bassano del Grappa)

Curtarolese-Miranese - Arbitro: Emanuele Bortoletto di Treviso. Assistenti: Andrea Sandri (Schio) e Jacopo Albertin (Padova)

Unione Cadoneghe-Dolo - Arbitro: Michele Falcomer di Portogruaro. Assistenti: Salvatore Sava (Padova) e Mattia Selvatico (Adria)