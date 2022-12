Promozione, girone D: i risultati e la classifica della 12°giornata

Con il Dolo capolista a riposa, passo falso del San Giorgio in Bosco contro il Pro Venezia. Continua la favola Galliera, capace di piegare in casa il Rosà. L'Unione Cadoneghe riparte di misura sul Marghera, mentre la Vigontina San Paolo espugna il campo della Fontanivese San Giorgio. Pari senza rete per l'Ambrosiana Trebaseleghe