Promozione, girone D: il riepilogo dei risultati della quinta giornata

Tutto invariato rispetto la settimana scorsa, dopo la quinta giornata del campionato Promozione Girone D. Le tre padovane continuano a veleggiare in posizione di medio alta classifica. L'Unione Cadoneghe trova il pareggio in quel di Caltana con il Graticolato Gelsi al termine di un match palpitante e ben giocato da ambo le compagini. I punti di distacco dal primo posto iniziano ad essere tanti, ben cinque, ma Ferrulli è consapevole della forza dei suoi e vuole ripartire fin dal prossimo impegno. A proposito di ripartenze, finalmente si è sbloccata l'Ambrosiana Trebaseleghe, con un pesante 2 a 0 in trasferta contro il Favaro 1948.

Di seguito tutti i risultato del quinto turno:

Curtarolese-Fontanivese San Giorgio 0-1 Clicca qui per leggere la cronaca

Favaro 1948-Ambrosiana Trebaseleghe 0-2 (De Pieri, Trevisan)

Unione Graticolato Gelsi-Unione Cadoneghe 2-2 (Lebrini, Bolzonella; Conte, Rossignoli)