Promozione Girone D, la quarta giornata delle padovane

Nel derby tra Unione Cadoneghe e Curtarolese, dominano gli uomini di Ferrulli. Solo un punto in casa per l'Ambrosiana Trebaseleghe contro l'Unione Graticolato Gelsi

Una quarta giornata di campionato piena di conferme e ottime indicazioni per le padovane. Il derby di giornata lo porta a casa l'Unione Cadoneghe, che riprende la marcia interrotta la settimana scorsa, demolendo in casa la Curtarolese. Gli uomini di Ton erano speranzosi e affamati al Martin Luther King di Mejaniga, ma dopo il doppio vantaggio, si sono sciolti nella ripresa. Pareggio in casa contro l'Unione Graticolato Gelsi per l'Ambrosiana Trebasalesghe, che stenta ancora a trovare la continuità tanto auspicata ad inizio stagione.

Di seguito le due partite della padovane del girone D, sempre dominato dall'Eurocassola a punteggio pieno:

Ambrosiana Trebaseleghe-Unione Graticolato Gelsi 1-1 (10' rig. Rossi 42' C.Pesce)

Unione Cadoneghe-Curtarolese 6-2 (leggi qui la cronaca del match, le dichiarazioni di mister Ferrulli, le parole di coach Ton)