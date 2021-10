Promozione, girone D: mister Ferrulli: "Anche con tante assenze, potevamo vincere"

Mister Ferrulli in esclusiva a Padova Oggi racconta nel post partita il pareggio contro il Calcio Rosà, match valevole per la sesta giornata del campionato Promozione girone D.

"Bertoncello è andato in ospedale per precauzione e probabilmente dovrà mettere qualche punto di sutura in testa. Pare stia bene, era lucido dopo lo spavento iniziale. È un periodo in cui ci dice tutto storto. Abbiamo metà squadra fuori, però potevamo vincere lo stesso giocando un po' meglio di quello che abbiamo fatto. Eravamo contratti e timorosi. Il Rosà arrivava da tre vittorie consecutive e noi non volevamo perdere la scia con la prima. Abbiamo giocato con troppa paura. Siamo sempre stati in partita, magari non con gran gioco, però qualche occasione l'abbiamo avuta. Abbiamo giocato con il freno a mano tirato, più per non prenderle che per vincere. Mai una sosta migliore di questa. Dovremo recuperare quattro cinque giocatori sicuramente, salvo imprevisti. Bertoncello nel giro di una settimana credo sia recuperabile. Ripartiremo contro il Campigo e se recuperiamo giocatori abbiamo un solo obiettivo: vincere. Non abbiamo scuse da accampare, ma anche oggi potevamo vincere giocando meglio."