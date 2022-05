Promozione, girone D: la storia tra mister Trevisan e l'Ambrosiana Trebaseleghe, continua

35 punti, 45 reti fatte 43 subite, ottavo posto in classifica nel campionato Promozione girone D. I numeri più che positivi dell'Ambrosiana Trebaseleghe sono valsi a mister Alessandro Trevisan, per l'undicesimo anno di fila, la riconferma sulla panchina della squadra del presidente Antonio Basso. Un sodalizio in grado di regalare parecchie soddisfazioni in queste annate, ma soprattutto di mantenere il Trebaseleghe sempre in Promozione. L'anno prossimo non ci sarà differenza. Ora c'è da capire da chi ripartire. Da De Pieri al semiomonimo Manuel Trevisan, i gioielli di casa Ambrosiana, fanno parecchia gola alle big della Promozione, ma anche in Eccellenza.