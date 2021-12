Promozione, girone D: le padovane al giro di boa del campionato

Al giro di boa del campionato di Promozione girone D, situazioni fluide e ben delineate per le tre padovane. L'Unione Cadoneghe (21) si ritrova nel gruppone all'inseguimento dell'Eurocassola, a soli sette punti. I tanti infortuni e qualche risultato imprevisto, hanno allontanato dalla vetta gli uomini di Ferrulli. L'imperativo nel 2022 è sicuramente quello di recuperare il terreno perduto, sperando in qualche giro a vuoto delle prime. Il Vedelago terzo e il Favaro secondo distano rispettivamente quattro e cinque punti. L'innesto sulla trequarti di Bertoncello, il fratello maggiore del terzino classe 2004 già in rosa, ha aggiunto imprevedibilità e classe al potenziale offensivo del Cadoneghe.

Tutto in linea con le previsioni per la Curtarolese (17) di mister Ton, che ha appena aggiunto in rosa il mediano Garofolin dal Valdagno. Pavanello e compagni concedono poco spazio allo spettacolo, ma sanno come portare a casa partite sporche e difficili. Dopo un avvio di stagione molto positivo, hanno sofferto tra novembre e dicembre, salvo ritrovare risultati e brillantezza nella parte finale dell'anno. Il pareggio con l'Eurocassola, la vittoria sulla Miranese e il bel derby contro l'Ambrosiana lasciano ben sperare per il futuro della compagine padovana.

Zemaniana, imprevedibile, allegra è l'Ambrosiana Trebaseleghe (16) parecchio attardata in classifica secondo le previsioni della vigilia. Sintomatico, in questo senso, il bilancio delle reti segnate, 23, con quelle subite, sempre 23. Attacco da primissime posizioni, difesa da zona retrocessione. Urge equilibrio, anche se il rendimento sensazione di Manuel Trevisan, nove reti in dieci apparizioni, merita più di una nota di merito.