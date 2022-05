Promozione, girone D, playout andata: provvidenza Pavanello salva la Curtarolese, pari con il Valbrenta al 94'

Se il Milan degli anni 90 che vinceva gli scudetti aveva in Daniele Massaro l'uomo della provvidenza, nella Curtarolese l'uomo decisivo fa di nome Tommaso e di cognome Pavanello. È lui che al 94', al termine di una gara di andata agonica e distruttiva, trova la rete che tiene in vita la Curtarolese nel playout del girone D di Promozione, regalando ai suo compagni e mister Ton un pareggio placcato in oro contro il Valbrenta. E pensare che il numero 10 della Curtarolese, tornato in campo dopo più di un mese e mezzo in campo, sta stringendo i denti per essere in campo a traghettare i suoi compagni verso l'agognata salvezza. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ecco un secondo tempo semisciagurato della banda di mister Ton, con i berici in pressione e alla ricerca della rete che arriva al 78' con Cappelletto, autentico hombre del partido sino all'ultimo minuto della partita. Poi il resto è già storia. Calcio d'angolo di Chiriac, Pavanello è il più lesto di tutti a colpire di testa e freddare l'incolpevole Volpe. Domenica i padovani avranno ben due risultati su tre a disposizione per mantenere la categoria. Un vantaggio non da poco per gli uomini di Ton. Magari da blindare con una prestazione più qualitativa rispetto a quella vista a Solagna.

FOOTBALL VALBRENTA: Volpe; Dalla Bona, Dal Toso (34'st Bozza), Baggio (18'st Nichele), Frangu, Costa A., Arthur, Azzolin, Pasinato, Alberti (9'st Cappelletto), Bortot (26'st Ovoyo). A disp.Vrapi, Bianchin, Mocellin, Scotton, Costa F.. All.Lago

CURTAROLESE: Padoin; Coccato (34'st Amir), Zabeo, Banzato, Omeragic, Chiriac, Cervasio (44'st Randazzo), Babato, Ambrosi (36'st Gentilin), Pavanello, Matos Aragonez (24'st Pace). A disp.Giacomazzo, Gallo, Dorin, Falco. All.Ton

Marcatori: 33'st Cappelletto (V), 49'st Pavanello (C)

Arbitro: Cestaro Sedona di Treviso

Note: Ammoniti Baggio (V), Costa A. (V), Arthur (V), Ovoyo (V)