Promozione, girone D: i risultati del 13°turno

Ultima giornata del girone d'andata nel gruppo D del campionato Promozione. Gli uomini di Ferrulli, l'Unione Cadoneghe vincono in trasferta a Mirano contro la Miranese. 2 a 1 il risultato per i patavini, protagonisti di una gara molto positiva nel primo tempo e un po' in sofferenza nella ripresa. Gol e spettacolo tra Curtarolese e Ambrosiana Trebaseleghe. L'Ambrosiana cerca sempre di fuggire in avanti, ma viene regolarmente ripresa dalla Curtarolese, grazie ad un'ottima giornata dei big Falco e Pavanello entrambi in rete.

Di seguito i risultati, marcatori e tabellino di giornata:

Ambrosiana Trebaseleghe-Curtarolese 2-2 (5', 18' Trevisan, 15' Falco, 65' Pavanello)

AMBROSIANA TREBASELEGHE: Trombetta Alessio, Marcon, Scattolin, Bonotto, Bonso, Fenso, Rizzolo (dal 22’ s.t. Battiston), Pesce Cristiano (dal 35’ s.t. Benozzi), Trevisan, Miolo, Fassina. A disp.: Costa, Ulaj, Pesce Cristian, Trombetta Nicolò, De Pieri, Pastrello, Fardin. All.: Trevisan

CURTAROLESE: Maragno, Cervasio, Zabeo, Randazzo, Pansato, Pavanello, Chiriac, Babato, Ambrosi (dal 32’ s.t. Pace Ray), Pace Davis, Falco. A disp.: Giacomazzo, Coccato, Miatello, Moirgi, Salvato, Omeragic. All.: Ton

Ammoniti: Benozzi (A), Chiriac (C), Pace Davis (C), Falco (C), Pace Ray (C)

Miranese-Unione Cadoneghe 1-2 (25' Berno, 40' Conte, 65' rig. Veronese)

MIRANESE: Agostini, Marchiori, Cecchinato, Campagnaro, Mazziotti (dal 12’ s.t. De Pieri), Orfino, Tellatin, Veronese, Canaj (dal 20’ s.t. Volpato), Tessari. A disp.: Baldan, Bellio, Pastorin, Salvagnin, Bezze, Longo. All.: Milan

UNIONE CADONEGHE: Baldan, Bertoncello Matteo, Sarti (dal 25’ s.t. De Leonardo), Parpajola (dal 15’ p.t. Berno), Volpin, Caco, Rossignoli, Compagnin, Conte (dal 33’ s.t. Pillirone), De Rossi (dal 10’ s.t. Bertoncello), Lorenzetti (dal 20’ s.t. Giacomini). A disp.: Vanzato, La paglia, Zampieri, Masiero. All.: Ferrulli

Ammoniti: Volpin

Espulsi: 65' Caco per fallo da ultimo uomo