Promozione, girone D: tutti risultati dell'8°turno

Ecco tutti i risultati dell'ottava giornata del girone D di Promozione:

Marghera-Rosà 0-0

Dolo Pianiga-Miranese 2-1

Favaro 1948-Galliera 2-1 Siega (F), Colli (F); Rebesco (G)

Real Martellago-Unione Cadoneghe 0-1 Conte (UC)

San Giorgio in Bosco-Vigontina San Paolo 0-0

Union Pro-Ambrosiana Trebaseleghe 1-2 Calza (UP); Fardin (AT), Corò (AT)

Vedelago-Fontanivese San Giorgio 1-2 Cecchin (V); Marcolongo (FSG), Moretto (FSG)

Riposa: Pro Venezia

CLASSIFICA: San Giorgio in Bosco 16, Dolo Pianiga 14, Ambrosiana Trebaseleghe 13, Unione Cadoneghe 12, Favaro 1948 11, Galliera 11, Real Martellago 10, Miranese 9, Union Pro 9, Rosà 9, Vigontina San Paolo 8, Marghera 8, Fontanivese S.Giorgio 6, Pro Venezia 5, Vedelago 5,