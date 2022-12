Promozione, girone D: tutti i risultati e la classifica della 13°giornata

Nel raggruppamento D tutti i riflettori sono sul derby San Giorgio in Bosco-Unione Cadoneghe, mentre riposa la favola Galliera. Impegni casalinghi per l'Ambrosiana Trebaseleghe contro il Favaro 1948 e per la Vigontina San Paolo contro il Vedelago. Trasferta nel vicentino per la Fontanivese San Giorgio contro il Rosà