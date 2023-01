Promozione girone D: tutti i risultati e la classifica della 18°giornata

Unione Cadoneghe sempre più prima e dominatrice, mentre al secondo posto si consolida il Galliera con il blitz esterno sul campo del Pro Venezia. In risalita la Vigontina San Paolo, così come la Fontanivese San Giorgio, solo un pareggio per il San Giorgio in Bosco contro il Marghera