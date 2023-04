Promozione, girone D: risultati e classifica della 27°giornata

All'Unione Cadoneghe manca solo un punto per festeggiare la promozione in Eccellenza, dopo il 4 a 0 rifilato al Marghera. Solo pareggi per Galliera, Ambrosiana Trebaseleghe e Vigontina San Paolo, mentre il San Giorgio in Bosco vince di corto muso contro il Pro Venezia