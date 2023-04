Promozione, girone D: risultati e classifica della 28°giornata

Bagarre playoff nel girone D. Scatto della Vigontina San Paolo, mentre l'Unione Cadoneghe - già promosso in Eccellenza - rifila una cinquina al San Giorgio in Bosco. In coda, vittoria vitale per sperare nei playout della Fontanivese San Giorgio. Ambrosiana Trebaseleghe salva grazie allo 0-1 ai danni del Favaro 1948