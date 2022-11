Promozione, girone D: tutti i risultati e la classifica della 10°giornata

Il San Giorgio in Bosco riprende il filo con la vittoria, ma è sempre dietro il Dolo. Colpo in trasferta dell'Unione Cadoneghe sul campo dell'Union Pro, mentre il derby tra Fontantivese San Giorgio e Galliera sorride a quest'ultima. Solo pari per la Vigontina San Paolo, perde a Marghera l'Ambrosiana Trebaseleghe